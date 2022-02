Cum inlocuiesti display-ul pentru laptop Ai auzit sunetul de spart atunci cand laptopul a atins podeaua si deja iti faci griji in legatura cu costurile de reparatie. Realitatea este una cruda: display-ul laptopului intr-adevar este crapat si esti pus in fata alegerii de a merge la service, acolo unde ti se vor cere destui bani pentru reparatie, sau de a-l repara singur. Daca esti cat de cat priceput, noi iti recomandam a doua varianta. In cele ce urmeaza poti descoperi si ce trebuie sa faci! Da-ti seama daca chiar ai nevoie de un nou display Daca ecranul este crapat, categoric trebuie sa-l schimbi. Dar, ce-ti sugeram noi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

