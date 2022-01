Evenimentele politice actuale din Kazahstan ar putea avea efecte importante pe piața internaționala, in codițiile in care Kazahstanul este unul dintre primii 10 exportatori de grau și al treilea cel mai mare exportator de faina de pe piața mondiala. Tulburarile din Kazahstan au cauzat intreruperi ale serviciilor de internet și suspendarea activitații bancilor in marile orașe ale țarii, ceea ce va ncetini intr-o oarecare masura comerțul cu cereale din Asia Centrala. Pe termen mediu, instabilitatea politica și financiara ar duce la un control mai strict la frontiera asupra exportului de marfuri…