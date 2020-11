Cum încearcă Spania să convingă oamenii să se pensioneze mai târziu Autoritațile spaniole planuiesc sa depuna un nou efort pentru a-i încuraja pe angajați sa iasa la pensie mai târziu, pentru a anula deficitul de asigurari sociale în doi ani, dupa ce Guvernul de la Madrid a ajuns la concluzia ca o reforma anterioara a sistemului de pensii a avut un impact limitat pâna acum, transmite Reuters.

Spania are una dintre cele mai mari speranțe de viața din Europa și una dintre cele mai scazute rate de fertilitate. Bugetul asigurarilor sociale, cu pierderi anuale de 30 de miliarde de euro, ar urma sa fie anul viitor cel mai mare contributor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

