Cum îi pot descoperi profesorii pe elevii care își fac temele cu ajutorul soft-ului ChatGPT Ba mai mult, aceasta a devenit un instrument tot mai folosit de catre elevii care uziteaza soft-urile specializate pentru a-și realiza temele. In speranța ca nu vor fi prinși de profesori, aceștia nu iși dau seama ca pot cadea intr-o capcana. S-a observat ca exista resruse și indicii care sa ii faca pe profesori sa descopere temele facute de soft-ul ChatGPT.Dupa ce inteligența artificiala a devenit tot mai prezenta in viețile noastre, specialiștii trag un semnal de alarma și ii avertizeaza in special pe elevi ca pot fi descoperiți in momentul in care temele lor sunt efectuate de soft-uri specializate.Mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

