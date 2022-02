Cum îi afectează „long COVID-19” pe cei vaccinați și ce simptome au - Cel mai recent studiu din Anglia Formele COVID-19 de lunga durata - long COVID-19 sau COVID lung - ii afecteaza intr-o masura mai mica pe cei care sunt vaccinați, in comparatie cu persoanele nevaccinate.Concluzia este desprinsa din rezultatele unui raport dat marti publicitatii de Agentia britanica pentru siguranta sanitara (UKHSA), care prezinta 15 studii de specialitate.Unele studii arata ca vaccinarea ar putea ajuta persoanele care se confrunta cu efectele long COVID. Astfel ca persoanele care au fost vaccinate au dezvoltat mult mai rar simptome specifice long COVID fața de persoanele nevaccinate, in aceeași perioada de timp. Doar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

