- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 83 WTA) a fost eliminata de Iga Swiatek (21 de ani, locul 1 WTA), in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA), scor 2-6, 3-6. Din pacate, sportiva noastra, care altfel a facut un turneu bun, a ratat șansa calificarii in semifinalele turneului dotat…

- Targovișteanca este de neoprit la Indian Wells. Sorana Cirstea a ajuns in sferturile de finala ale turneuluiamerican. De data aceasta, sportiva noastra a trecut de Caroline Garcia, a cincea jucatoare a planetei, pe care a depașit-o in trei seturi. 6-4; 4-6; 7-5 in favoarea Soranei Cirstea a fost rezultatul…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 83 WTA) a acces in faza ultimelor șaisprezece jucatoare a competiției de calibru WTA 1000 de la Indian Wells, California. Sportiva din Romania a demonstrat ca succesele obținute in detrimentul adversarelor Kimberly Birrell și Madison Keys nu au venit intamplator și i-a lasat…

- Sorana Cirstea conmtinua parcursul superb de la Indian Wells. Romanca nu a pierdut set in primele doua tururi. Cirstea a facut selfiuri cu fanii romani din California dupa ce a trecut de Madison Keys. Sorana Cirstea a inceput senzațional disputa cu Keys. Coborata pana pe locul 83 in clasamentul WTA,…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 83 WTA) a caștigat cu Kimberlay Birrell (24 de ani, 115 WTA), scor 6-3, 6-2, in primul tur de la Indian Wells. In turul doi, Sorana o va intalni pe Madison Keys, sportiva americana aflata pe locul 20 in clasamentul WTA. Sorana a dominat meciul inca din start, a caștigat [...]…

- Indian Wells, primul turneu WTA 1000 al anului, și-a aflat structura, in aceasta dimineața. Romania are doua reprezentate la simplu, dar Irinei Begu și Soranei Cirstea li se poate adauga și Gabriela Ruse, care e in ultimul tur al calificarilor. Sorana Cirstea este pe jumatatea de tablou a liderului…

- Sorana Cirstea va parasi top 70 WTA dupa 2 ani in care nu mai cazuse sub aceasta borna in ierarhia mondiala. Dupa ce a salvat doua mingi de meci in partida cu Beatriz Haddad Maia – cea mai lunga a sezonului in circuitul WTA – Sorana Cirstea (32 de ani, 70 WTA) a sfarșit eliminata [...] Articolul SORANA…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 43 WTA) va fi prezenta pe tabloul principal de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2023. Simona Halep (31 de ani, 12 WTA) nu va putea evolua la Australian Open, fiind suspendata provizoriu pana la finalizarea anchetei legata de cazul de dopaj. Inainte…