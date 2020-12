Cum gestionează Adela Popescu certurile cu Radu Vâlcan Din anul 2016, alaturi de Cove (46 de ani), Adela Popescu (34 de ani) este gazda emisiunii Vorbește Lumea. Luni, 21 decembrie, Cove și Adela i-au avut invitați in platou pe soții Tudor (41 de ani) și Anamaria (35 de ani) Ionescu. In timp ce vorbeau despre motivele copilarești din cauza carora se cearta, Adela a marturisit de la ce pornesc uneori conflictele dintre ea și soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Valcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Cum gestioneaza Adela Popescu certurile cu Radu Valcan? „Noi de la copii chiar ne luam. Prima oara incerci… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

