Stiri pe aceeasi tema

- Ca parinte, vrei sa oferi oportunitați de dezvoltare și un mediu armonios și sanatos pentru copilul tau. Dar uneori, acest lucru poate fi o sarcina destul de solicitanta avand in vedere situația economica actuala: inflația crescuta, stilul de viața adaptat in funcție de condiții noi: comportament de…

- Intr-un moment in care specialiștii avertizeaza despre pericolul sutelor de milioane de tone de plastic care polueaza planeta, pandemia Covid-19, a impins problema plasticului la cote și mai mari, odata cu obligativitatea purtarii de maști de protecție. Analizele efectuate de-a lungul timpului au demonstrat…

- Grecia a anuntat miercuri ca de la 1 iunie mastile de protectie in avioane si in spatii publice inchise nu vor mai fi obligatorii. Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (AESA) si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) au anuntat in aceasta luna ca mastile nu mai…

- Grecia a anuntat miercuri ca de la 1 iunie maștile de protecție in avioane si in spatii publice inchise nu vor mai fi obligatorii, relateaza Reuters. Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (AESA) si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) au anuntat in aceasta luna…

- Grecia a anuntat miercuri ca de la 1 iunie mastile de protectie in avioane si in spatii publice inchise nu vor mai fi obligatorii, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Calatorii mai relaxate in Europa. Maștile de protecție nu vor mai fi obligatorii cand vom zbura cu avionul. Incepand de luni, 16 mai, pasagerii nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție in aeroporturile și la bordul avioanelor din Europa, au anunțat, astazi, Agenția Uniunii Europene pentru…

- Odata cu apariția tulpinii Omicron a noului coronavirus SARS-CoV-2, studiile realizate pe aceasta mutație au sugerat ca cei mici sunt mai expuși in fața efectelor sale, comparativ cu alte forme ale infecției studiate precedent. De aceea, OMS a subliniat de nenumarate ori importanța purtarii maștilor…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful DSU Raed Arafat a declarat, luni, ca Hub-ul umanitar deschis sub protectie civila europeana functioneaza si deja au fost transportate catre Ucraina materiale din Italia, din Slovenia, Bulgaria si alte materiale din interiorul Romaniei. ”Hub-ul…