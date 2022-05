Iluziile optice sunt fascinante, dar acestea, pe langa aspectul distractiv, ne spun ceva despre cum creierul nostru creeaza realitatea. Pe de alta parte, iluziile optice ne ajuta sa ințelegem cum funcționeaza creierul și ne arata anumite limitari ale acestuia. Creierul nu are o sarcina simpla in a ne reflecta realitatea externa! Acesta, ascuns in intunericul cutiei craniene, se straduiește continuu sa creeze o lume 3D pornind de la imaginile 2D pe care le primește de la ochi. [video]