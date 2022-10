Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto vor avea acces de luni, 17 octombrie, la o aplicație de mobil conectata la toți asiguratorii RCA prin care vor putea completa in format electronic constatarea amiabila de accident. Aplicația, denumita „Amiabila”, are și un site de prezentare in care este descris cum funcționeaza –…

- Conducatorii auto vor avea acces, incepand de luni 17 octombrie, la o aplicație pe mobil, conectata la toți asiguratorii RCA, prin care vor putea completa in format electronic constatarea amiabila de accident. Biroul Asigurarilor Auto a anunțat astazi ca aplicația, numita amiabila, are și un site de…

- Conducatorii auto vor avea acces de luni, 17 octombrie, la o aplicatie de mobil conectata la toti asiguratorii RCA prin care vor putea completa in format electronic constatarea amiabila de accident. Aplicatia, denumita „Amiabila”, are si un site de prezentare in care este descris cum functioneaza –…

- Aplicatie de mobil pentru constatarea amiabila de accident FOTO: pixabay.com RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Conducatorii auto vor avea acces de luni, 17 octombrie, la o aplicație de mobil conectata la toți asiguratorii RCA prin care vor putea completa în format electronic constatarea…

- Veste buna pentru șoferi: Aplicație de mobil pentru constatarea amiabila de accident, conectata la toți asiguratorii RCA Conducatorii auto vor avea acces, incepand din data de 17 octombrie, la o aplicație pe mobil, conectata la toți asiguratorii RCA, prin care vor putea completa in format electronic…

- Șoferii vor putea completa in format electronic constatarea amiabila de accident, a anunțat, luni, Biroul Asiguratorilor Auto. Aplicația de mobil, conectata la toți asiguratorii RCA, va fi disponibila incepand de luni, 17 octombrie. Pana la lansarea aplicației in Google Play și App Store, aplicația…

- Conducatorii auto vor avea acces incepand de luni, 17 octombrie, la o aplicație de mobil, conectata la toți asiguratorii RCA, prin care vor putea completa in fomat electronic constatarea amiabila de accident, a anunțat luni Biroul Asiguratorilor Auto. Aplicația, numita Amiabila, are și un site de prezentare,…

- FIFA a anuntat vineri ca toti jucatorii participanti la Cupa Mondiala din Qatar isi vor putea accesa si consulta datele individuale de performanta cu ajutorul unei aplicatii dedicate acestui scop. Aplicatia respectiva se numeste FIFA Player si a fost dezvoltata de FIFA in parteneriat cu FIFPro, sindicatul…