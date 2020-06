Cum fentează Guvernul Orban Parlamentul pentru prelungirea stării de alertă Parlamentul pare a fi in imposibilitatea de a mai vota prelungirea starii de alerta sau de a incerca sa o modifice, din cauza prevederilor interpretabile conținute de Legea 55/2020, votata chiar in Parlament. Și asta pentru ca Guvernul Orban folosește o chichița legislativa profitand de interpretabilitatea legii. Conducerea Birourilor Permanente reunite a luat act miercuri […] The post Cum fenteaza Guvernul Orban Parlamentul pentru prelungirea starii de alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata…

- Un fost ministru, deputat PSD, rupe tacerea și vine cu acuzații foarte grave la adresa guvernanților și a liberalilor, care ar fi amenințat ca vor crește in statistici numarul de imbolnaviri COVID, daca social-democrații refuza sa voteze prelungirea starii de alerta. Fostul ministru al muncii, Marius…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu demonstreaza, intr-o analiza editoriala, ca PSD va vota prelungirea starii de alerta, ținand cont de nuantele din declaratiile aparent contradictorii ale președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa ce Klaus Iohannis anuntat prelungirea starii de alerta,…

- Raed Arafat nu a reușit sa-i convinga, miercuri, pe liderii PSD, Pro Romania și USR, la Palatul Parlamentului ca exista suficiente argumente tehnice pentru prelungirea starii de alerta dupa 16 iunie, data la care aceasta expira. Cu toate acestea, Ludovic Orban a precizat ca ordonanța de urgența pentru…

- Ministrul sanatații și ministrul de interne au emis ordinul comun privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- Liderii politici s-au intrecut, luni, in ironii pe seama cadrului legal privind starea de alerta, chiar in Parlament, in timpul audierii premierului Ludovic Orban, care, ulterior, s-a razbunat public spunand ca li se pot da și amenzi. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, revenit la munca,…

- Guvernul Romaniei modifica legislația pentru a stabili condițiile instituirii starii de alerta, in locul starii de urgența care expira la 15 mai. Potrivit ordonanței de urgența publicate astazi in Monitorul Oficial, Guvernul modifica doua OUG, 1 din 2014, respectiv 21 din 2004, care stabilesc regimul…

- Spania a anunțat prelungirea starii de urgența cu inca 15 zile, pana la data de 11 aprilie, dupa ce a ajuns a doua țara din lume ca numar de decese, peste China, cu 3.643 de morți și peste 49.000 de persoane infectate. Prelungirea starii de urgența cauzata de pandemia de coronavirus a fost votata in…