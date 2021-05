Stiri pe aceeasi tema

- Adulat de oamenii de rand, curtat de oportunisti cand era la guvernare, demonizat de adversarii politici, dispretuit si ocolit de intelectuali inca de cand FSN s-a transformat in partid politic, PSD si-a urmat drumul cu multe suisuri si coborasuri fara multe schimbari bruste de directie. In cei 30…

- Pe Victor Opaschi l-am vazut prima oara la un simpozion la Insitututul ”Nicolae Iorga”, organizat in 6 martie 1995, cu sprijinul ”British Council” la Bucuresti, cu ocazia semicentenarului instaurarii guvernului comunist al lui Petru Groza. Cu ocazia acelui simpozion, el a prezentat un mesaj al lui…

- Marcel Ciolacu este primul lider PSD, cu excepția lui Liviu Dragea – reținut de probleme penale, care declara ca nu vrea sa ajunga la Cotroceni. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca in acest moment nu se gandește la o candidatura la prezidențiale in 2024 și…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, dupa o intalnire informala a conducerii partidului, ca vor fi organizate alegeri preliminare in PSD pentru desemnarea candidatului la președinție. „Am facut o ruptura clara intre președintele partidului și candidat”, a spus liderul social-democrat. Afirmațiile…

- Lista guvernelor care au cazut in urma unor proteste este deschisa de guvernul Petre Roman. Initial membru al grupului care a confiscat revolutia din decembrie 1989, Petre Roman a devenit persona non grata. Ion Iliescu l-a spulberat cu ajutorul minerilor. Asa a pornit la lungul drum in politica romaneasca…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca iși dorește pentru partidul pe care il conduce ”bunul simț” de pe vremea lui Ion Iliescu, ”profesioniștii” pe care i-a adus Adrian Nastase in partid și ”organizarea” de care a dat dovada formațiunea politica atunci cand era…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica la Antena 3 ca vrea ca social-democrații sa pastreze ce a fost bun in timpul foștilor conducatori ai partidului. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu in 2021 pentru campania…

- Victor Ponta, Dacian Cioloș, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dancila, Ludovic Orban și Florin Cițu. Șapte premieri care sunt legați, in ultimii aproape 8 ani de un singur om. Intangibil, imuabil și imbatabil. Este omul care, daca ne luam dupa diverse surse parlamentare și guvernamentale, ține…