- Restricțiile impuse din cauza pandemiei COVID-19 afecteaza și transporturile internaționale și caile de aprovizionare alimentara, ceea ce ar putea insemna o penurie alimentara la nivel mondial, avertizeaza Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) și Organizația Mondiala…

- Adoptarea unei propuneri legislative prin care plata despagubirii ar urma sa se faca direct catre pagubiti va aduce grave prejudicii financiare atat acestora, cat si intregii industrii auto din Romania, afectand conformitatea reparatiilor autovehiculelor si, automat, siguranta circulatiei, atrag…

- “Lumea, intre risipa alimentara si foamete”, declarație politica a deputatului Calota Florica Ica in Politic / on 04/03/2020 at 09:48 / Risipa de alimente a atins o dimensiune atat de importanta, incat poate fi considerata o problema mondiala, cu repercusiuni asupra tuturor verigilor…

- Ruby s-a intors de la Survivor Romania de mai bine de doua saptamani, iar acum incearca sa se readapteze la viața normala. Artista a dezvaluit ca nu se poate opri din mancat și a vorbit despre problemele de sanatate acumulate in timpul competiției.„Am fost de doua ori in spital, am stat trei zile cu…

- Al Pacino, in varsta de 79 de ani, este din nou singur dupa ce iubita sa cu 39 de ani mai tanara, actrita Meital Dohan a anuntat ca a pus capat relatiei pe care o avea de doi ani cu celebrul actor, potrivit click.ro. Lucila Sola si Al Pacino au fost impreuna zece ani, dar […]

- Pentru a nu inchide in plin de sezon de schi, un resort din Franța aduce zapada cu elicopterul, noteaza BBC. Lipsa zapezii a dus deja la inchiderea unor hoteluri și restaurante in Franța. Resortul Luchon-Superbagneres din Pirinei a gasit o soluție inedita de a-și pastra clienții care vin la schi: a…

- In debutul ședinței Consiliului Județean Maramureș desfașurata miercuri, 29 ianuarie 2020, președintele Gabriel Zetea a informat consilierii județeni despre faptul ca, in luna februarie, aleșii județeni vor avea parte de o ședința mai puțin placuta, fiind intalnirea la care vor stabili bugetul instituției…

