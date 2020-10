Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a inceput procedura de licitatie pentru ultimele doua loturi de tablete pentru elevi. Pana in prezent, conform ministrului Monica Anisie, au fost atribuite prin licitații contractele pentru achizitia pentru 191 000 de tablete „Deja pentru ultimele doua loturi a inceput procedura…

- Pentru ca doi secretari de stat și-a luat concediul de odihna pe motiv ca sunt implicați in campaniei electorala, premierul Ludovic Orban a numit-o, la sfarșitul saptamanii, pe Mihaela Popa in functia de secretar de stat in Ministerul Educatiei. Numai ca numirea acesteia a fost una cu scandal pentru…

- Intrebat cum caracterizeaza activitatea vicepremierului Raluca Turcan, Tudose a declarat: „Nu vreti sa o luati din fata mea? Ca imi stricati seara". "Orban topaie de zici ca e vacanta. E in campanie Asuma-ti, lasa-l dracului pe altul", a adaugat fostul premier PSD. Ministerul Educatiei…

- Premierul Ludovic Orban sare in apararea ministrului Educației și ii adreseaza lui Dacian Cioloș o intrebare retorica dupa ce liderul PLUS a criticat activitatea Monicai Anisie și i-a cerut public demisia. „Ni se cerea sa nu politizam deschiderea școlii, dar sa ceri acum demisia ministrului Educației…

- Partidul Social Democrat (PSD) cere demiterea Monicai Anisie din funcția de ministru al Educației și Cercetarii pentru felul in care a gestionat redeschiderea școlilor. Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD a spus intr-o conferința de presa, ca au fost achiziționate doar 30% din cele…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a lansat un atac dur la adresa ministrului Educației in contextul masurilor impuse pentru redeschiderea școlilor și cere, printr-o postare pe Facebook, demisia de onoare a Monicai Anisie din fruntea instituției. “Astazi nu avem nicio certitudine ca școlile se pot deschide…

- Elevii si parinții vor afla pana in 10 septembrie cum vor incepe școala sau gradinița, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie. Mai exact, autoritatile urmeaza sa anunte daca copiii vor reveni fizic la scoala sau vor face cursuri online. Citeste si: Localitatile in care elevii nu vor…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca 80% dintre unitațile de invațamant sunt pregatite pentru deschiderea școlilor in ceea ce privește asigurarea materialelor pentru combaterea raspandirii COVID-19. Totuși, 836 de unitați de invațamant au toaletele in curte. Monica Anisie a participat la…