- Tribunalul Dej i-a arestat pentru 30 de zile pe proxeneții milionari, care au facut bani pe spatele bietelor fete trimise la prostituat in Elveția, Austria, Italia și Dubai. Cosmin Pop, Codin Pop, Tudor Vlașin, Calin Man, Lucian Jula și Vlad Rotar au aparut in fața judecatorului de la Tribunalul…

- Compania Wizz Air vine cu precizari speciale privind toate zborurile care raman suspendate pana la ridicarea restricțiilor din Romania. Rutele spre Franța, Germania, Italia, Spania, Austria, Belgia, Olanda, Elveția și Marea Britanie raman suspendate pana pe 14 mai 2020, inclusiv. De asemenea compania…

- Zborurile catre si dinspre Spania vor fi prelungite cu inca 14 zile, a anuntat ministrul de Interne. De asemenea, "din data de 2 mai va fi prelungita cu 13 zile interdictia zborurilor catre Austria, Elvetia, SUA, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Olanda, Belgia, Turcia si Iran. Interdictia va fi…

- Pana duminica la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 401 noi cazuri. 3.054 de persoane au fost declarate vindecate și externate. De la intrarea…

- Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 218 noi cazuri de imbolnavire. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.207 de persoane…

- Autoritațile locale din comuna Corbeanca au inițiat, așa cum anunțam intr-unul dintre numerele precedente ale publicației noastre, un proiect cultural unic in județul Ilfov – o tabara de sculptura in piatra. Publicația noastra v-a prezentat, pana acum 7 dintre cei zece artiști plastici participanți.…

- Lansarea europeana si în India din ultima luna a ajutat noul serviciu de streaming al Disney sa atinga pragul de 50 milioane de abonati.Disney+ anunta ca are acum 50 milioane de abonati, dupa ce a fost lansat în India în urma cu mai putin de o saptamâna si partial în…

- Lista țarilor considerate „zone roșii” a fost actualizata joi, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INPS). Aceasta conține 12 țari, fața de cinci cate erau pana acum. Noua lista va intra in vigoare vineri. Austria, Belgia, Elveția, Italia, Franța, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda,…