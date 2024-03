Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile sunt acele unelte cu care putem pastra vie aminitirea unor oameni sau a unor locuri. Iata o fotografie de epoca unica, realizata de Merl La Voy, ce o infațișeaza pe regina Maria, alaturi de o manifestație a cavaleriei in timpul turneului regal din Transilvania, in Cluj, in Piața Unirii…

- Leonardo DiCaprio, in varsta de 49 de ani, a starnit curiozitatea fanilor și criticilor de film prin apariția sa uluitoare in primele imagini de pe platourile de filmare ale viitorului proiect al regizorului Paul Thomas Anderson, denumit, deocamdata, BC Project, noteaza click.ro. Fotografiile surprind…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a afirmat in mesajul cu ocazia celebrarii a 165 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane, ca in ciuda provocarilor, Romania a ramas astazi un pol de stabilitate si democratie in regiunea noastra. Iata mesajul lui Nicoale Ciuca: La 165 de ani de la Unirea…

- Hotelul pe care il deschid Adela Popescu, Radu Valcan, Smiley, Gina Pistol, Razvan și Irina Fodor la Vama Veche e in plina renovare. Pana atunci, pe Instagram au aparut imagini cu designul pensiunii, care va fi inaugurata pe 1 mai 2024.Nu sunt doar prieteni, ci și parteneri de afaceri! Adela Popescu,…

- O clujeanca a dezvaluit cum arata anumite zone din cartierul intre Lacuri, dupa noaptea de Revelion. Petrecareții care au ieșit in strada in noaptea dintre ani nu au fost foarte preocupați de curațenie lasand resturi de artificii, sticle și gunoaie in mai multe zone din cartier. Din pacate mizerie a…

- Cu apropierea Sarbatorilor de iarna, Bucureștiul se transforma intr-un veritabil taram al magiei și bucuriei, imbracat in lumini stralucitoare și atmosfera calda a sarbatorilor. Targurile de Craciun, renumite pentru farmecul lor autentic, au inceput sa iși deschida porțile in diverse locații din oraș,…

- Zeci de mii de beculete lumineaza centrul municipiului Oradea, unde s-a dat startul la noua editie a Targului de Craciun, organizat pe ambele parti ale Crisului Repede, atat in Piata Unirii, cat si in Piata Ferdinand.