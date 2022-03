Stiri pe aceeasi tema

- ​Chinezii de la Xiaomi au avut la standul de la targul Mobile World Congress, pe langa telefoane, aspiratoare și trotinete, un exponat mai special: un caine robotic de 14 kg greutate denumit CyberDog. Cainele metalic este un prototip, dar planul este ca robotul sa fie perfecționat pentru a putea transporta…

- ​Samsung a prezentat la targul de tehnologie de la Barcelona seria de laptop-uri Galaxy Book2, fiind vorba de patru modele, cu prețuri intre 900 și 1.250 de dolari. Modelul Book 2 Pro 360 are ecran tactil și poate fi folosit și cu stylus S-Pen. Targul de la Barcelona, cel mai important al inceputului…

- OPPO, lider global in tehnologie, a publicat inainte de inceperea Mobile World Congress din Barcelona, Raportul de Sustenabilitate pentru 2021, in care sunt detaliate acțiunile companiei pentru integrarea cu succes a conceptelor de sustenabilitate și ecologie in ciclul de viața al produselor sale. OPPO…

- Dinamo a fost invinsa de Barcelona, scor 30-35, in grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin. Valentin Ghionea (37 de ani), extrema dreapta a campioanei Romaniei, crede ca experiența superioara a catalanilor a facut diferența in final. Valentin Ghionea a marcat 4 goluri in poarta campioanei Europei,…

- Un incendiu a afectat, sambata, un hotel din Barcelona. In urma incidentului, o persoana a murit, iar alte opt au fost ranite. Mai mulți clienți au sarit de la etajul al treilea pentru a se salva din calea flacarilor, scrie El Mundo. Atenție, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional! Momente…

- Honor a implinit un an de cand a fost vanduta de Huawei spre un consortiu chinez. Intre timp a lansat telefoane apreciate ca Honor 50, Honor 60, dar si seria Magic 3, plus primul pliabil, Honor Magic V. Acesta va sosi in Europa cu ocazia MWC 2022, iar Honor a confirmat o conferinta la MWC pe data de…

- Baimarenii care iși doresc sa faca o donație pentru adapostul de caini din Baia Mare o pot face maine la Auchan, totul pentru o cauza nobila. Sunt și caței de adoptat, pentru cei care se afla in cautarea unui suflet iubitor și a unui prieten adevarat care nu te lasa la greu. Este o inițiativa a Asociației…

- Nunta cu final tragic in Pakistan. Opt oameni au murit, iar noua au fost raniti dupa ce soferul unui autocar a pierdut controlul volanului si a intrat in curtea unei case in care se desfasura ceremonia.