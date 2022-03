Stiri pe aceeasi tema

- Aerorozvidka, unitatea specializata de recunoaștere aeriana din cadrul armatei ucrainene, opereaza cu drone și a distrus zeci de echipamente militare rusești, inclusiv tancuri, camioane de comanda și alte vehicule, in raidurile pe timp de noapte.Rușii nu inainteaza pe timp de noapte și tancurile sunt…

- Trupele rusești mai au rezerve de munitii, combustibil si alimente doar pentru trei cel mult trei zile, potrivit ultimului raport al Ministerului Apararii ucrainean cu privire la situatia de pe front.

- O unitate militara ucraineana s-a specializat in recuperarea, „reconfigurarea” sau chiar capturarea echipamentelor militare rusesti astfel incat sa fie folosite chiar impotriva militarilor rusi. Unele dintre arme precum rachetele au fost capturate intacte si au putut fi folosite imediat dupa ce au fost…

- Armata ucraineana reuseste sa doboare cu ajutorul unei rachete antiaeriene un elicopter rusesc, imaginile fiind surprinse de o drona din apropiere. Imaginile prezinta un elicopter din dotarea fortelor armate ale Federatiei Ruse, cel mai probabil de tipulMi-24 sau Mi-35, care este doborat de o racheta…

- Armata ucraineana a doborat un avion rusesc Su-30 deasupra Irpenului, relateaza UNIAN . Detalii: Acest lucru a fost anunțat de Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei Valery Zaluzhny pe Facebook. Comentariu: „ Tocmai am doborat un avion rusesc Su-30 deasupra Irpenului. Calculul complexului…

- Armata ucraineana a reușit sa reia controlul asupra orașului Irpin, dupa ce astazi, 27 februarie, rușii au încercat sa puna stapânire pe aceasta zona. Anunțul a fost facut de primarul orașului, Alexander Markushin, scrie unian.ua. Duminica, 27 februarie, tancurile rusești din…

- Volodimir Zelenski a anunțat ca armata ucraineana controleaza Kievul in fața rușilor, in ciuda luptelor grele de noaptea trecuta. Președintele vrea sa opreasca cat mai repede acest razboi pentru ca oamenii sa traiasca in pace. Ce mesaj a transmis acesta.

- Mass-media rusa pro-guvernamentala publica informații potrivit carora case care au fost lovite de obuze venite dinspre trupele ucrainene. Doua obuze ar fi lovit doua case nerezidențiale din fermele Patronovka și Manotsky din regiunea Rostov, langa granița cu Ucraina. Nu au fost victime. Fii…