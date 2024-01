Padurea Comorova, unica in Romania, aflata pe litoralul romanesc, a fost amenajata incepand cu 1890 pentru infrumusețarea și protejarea plajei și a zonei dimprejur. Cu o suprafața de aproape 300 de hectare, aceasta padure a fost trecuta in domeniul privat al Mangaliei și apoi retrocedata și vanduta in anii 2000. Informațiile obținute de Info Sud-Est arata ca aceasta zona verde a devenit prada pentru zeci de investitori in imobiliare, construcții, HoReCa, jocuri de noroc și energie. Dezvoltarea imobiliara in aceasta zona este insoțita de defrișari masive și construcții de blocuri și hoteluri de…