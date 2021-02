Cum descrie o învăţătoare şcoala online după 36 de ani la catedră Scoala online este o noutate care s-a instalat brusc in sistemul educational. Indiferent de varsta, cadrele didactice au fost in situatia de a se adapta la aceasta forma de predare. Asa s-a intamplat si cu doamna invatatoare Elena Caravan de la Scoala gimnaziala „Gheorghe Titeica” din Craiova. Dupa 36 de ani la catedra cu clase pline de copii, si-a mutat activitatea didactica online si asta in conditiile in care in acest an a preluat clasa pregatitoare. A fost ceva nou despre care a dorit sa invete, nestiind ce va reusi. A tratat totul ca pe o oportunitate. A intrat in legatura virtuala cu copiii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

