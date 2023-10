Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei 118 participanti la “Superliga de Sah” au purtat tricouri roz cu mesajul “Sah mat cancerului!” in ultima zi a competitiei, la initiativa Fundatiei Superbet, partener strategic al Federatiei Romane de Sah, potrivit news.ro.Competitia, care s-a derulat in perioada 23-29 septembrie, la Eforie…

- In cea de-a doua zi a vizitei la Bruxelles, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, s-a intilnit cu vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova. In cadrul discuțiilor, ministra Justiției a trecut in revista evoluțiile privind reforma jusției și acțiunile intreprinse pentru a spori increderea…

- A fost haos pe strazile din Tel Aviv. Peste 100.000 de persoane au manifestat din nou sambata seara in orasul de coasta israelian Tel Aviv impotriva politicilor guvernului religios de dreapta. Oamenii au iesit din nou in strada si in alte orase in cea de-a 38-a saptamana de proteste. L-au numit pe Netanyahu…

- VIDEO Nicolae Ciuca la Alba Iulia despre lupta impotriva traficului de droguri: Toate instituțiile statului trebuie sa se implice Prezent la Alba Iulia, fostul premier al Romaniei, Nicolae Ciuca, a facut o serie de declarații despre modul in care instituțiile statului trebuie sa se implice in lupta…

- In corpul unui copil de numai 3 anișori se duc, secunda de secunda, batalii nesfarșite. Nici parinții nu iși explica puterea de care da dovada fetița lor, de mai bine de un an de zile. ,,Sincer nu știm de unde are puterea, rezistența de a trece prin toate. Dupa prima ședința de chimioterapie a avut…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca țara sa va continua sa atace regiunea Crimeea, anexata de Rusia, și podul Kerci, care o leaga de teritoriul rus, precizand ca astfel se „va reduce capacitatea lor de a lupta impotriva noastra”.Intrebat daca…

- Deepfake-urile sunt medii sintetice, inclusiv audio, imagini sau videoclipuri, care au fost manipulate și modificate pentru a infațișa in mod fals persoane care spun sau fac lucruri pe care de fapt nu le-au facut niciodata. Apariția deepfakes este o ilustrare vie a creșterii exponențiale a inteligenței…

- Am asistat, zilele acestea, la abuzuri de nedescris comise impotriva batranilor. Am vazut ce se intampla atunci cand inchizi ochii la neputința și durerea celor din jur și ai incredere oarba ca instituțiile statului iși vor face treaba. Ei bine, nu vom mai intoarce capul! Realitatea Plus, prin Romania…