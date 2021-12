Cum decurg testările elevilor în mediul rural din Iași La școala generala din comuna Grajduri, aflata la puțin peste 20 de kilometri de Iași, parinții au facut deja prima runda de testari acasa. Profesorii au impachetat de joi dimineața, individual, cate doua teste pentru fiecare elev, iar in scurta vreme „rezultatele au inceput sa curga pe WhatsApp”, toate negative. Conducerea școlii spune ca nu are cum sa controleze daca același test negativ nu este pozat de mai multe ori și trimis ca dovada, dar se bucura de buna colaborare cu parinții. In Grajduri, palatele pompoase și solide, cu sculpturi cu vulturi la poarta, fac casele din chirpici sa para… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

