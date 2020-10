Cum de Nelu Tătaru nu s-a infectat până acum? Ce îl protejează de virus Ministrul Sanatații, Nelu Tataru , a dezvaluit in direct la B1TV medicamentul „minune” care il ține sanatos in ciuda faptului ca la izbucnirea pandemiei de Covid-19, se plimba din focar in focar. Tataru a explicat ca ori de cate ori are suspiciuni cu privire la rigoarea cu care s-ar fi protejat sau cand simte simpla congestie nazala ia un paracetamol. Celelalte reguli pe care ministrul Sanatații le urmeaza sunt o alimentație sanatoasa, consuma multe lichide și mananca fructe. „Respect niște reguli, incerc sa mananc sanatos, iar in condițiile in care intr-adevar am fost intr-un focar și, eu știu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

