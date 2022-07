Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a pierdut intre 30 și 50 la suta din echipamentul militar, de la inceputul conflictului cu Rusia, a recunoscut Volodimir Karpenko, comandantul logistic al Comandamentului Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Karpenko a facut declarația corespunzatoare intr-un interviu…

- Blocarea exporturilor de cereale ar putea duce la foamete in alte țari ale lumii, avertizeaza ONU. Chiar daca acest lucru nu reprezinta un pericol pentru ucraineni, dupa cum au comunicat oficialii de la Kiev. Ministrul ucrainean adjunct al Agriculturii, Taras Visotki, susține ca in ciuda pierderii deloc…

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- O nava cargo, incarcata cu tabla laminata, a parasit portul ucrainean Mariupol cu directia Rostov-pe-Don, Rusia. Este prima nava comerciala care iese din portul Mariupol de cand Rusia a preluat controlul orașului și a fost escortata de navele rusești, relateaza BBC . In imaginile publicate de Ministerul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a operat o schimbare zilele trecute la conducerea Fortelor de aparare teritoriala, dupa cum a anunțat agenția spaniola de presa EFE, care citeaza agentiile de presa ucrainene. Zelenski l-a demis pe comandantul Fortelor de Aparare Teritoriala Iuri Haluskin, inlocuindu-l…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov, precum si portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise, in mod oficial, de Ucraina „pana la restabilirea controlului”, ele fiind capturate de fortele rusesti, a anuntat Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. „Adoptarea…

- Nicio nava inmatriculata in Rusia nu va mai putea sa acosteze in porturile romanești de la Marea Neagra sau de pe Dunare de duminica, 17 aprilie, a informat TVR, care citeaza Autoritatea Navala Romana. Interdicția, stabilita la nivel european, se va aplica inclusiv iahturilor si ambarcațiunilor de agrement.In…