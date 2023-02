Cum comentează Iohannis propunerile pentru șefia DNA Președintele Klaus Iohannis a oferit o reacție vis-a-vis de schimbarile care au loc la nivelul șefiei DNA și cea a Parchetului General. Acesta a declarat ca apreciaza faptul ca, Ministerul Justitiei a decis din timp sa faca propunerile, care „vor ajunge la mine și voi lua o decizie corespunzatoare”. ”Apreciez ca ministerul a lucrat foarte corect, anuntand din timp aceste concursuri si tinandu-se de agenda stabilita. Este un lucru important pentru noi toti”, a aratat Klaus Iohannis intr-o conferința de presa in Luxemburg, ”Urmeaza, evident, urmatorul pas, care este la CSM, dupa care propunerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

