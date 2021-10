Cum călătoresc în străinătate românii nevaccinați Romanii nevaccinați, nevoiți sa se testeze inaintea unei calatorii in strainatate Stefan, turist: ”Unele tari nu ne permit intrarea doar cu test RT PCR, iar noi cum suntem nevaccinati, decat sa facem o prostie am zis sa apelam la o agentie de turism”. Aeroportul e plin de oameni nevaccinati, dar testati. Cum testarea inseamna costuri suplimentare, unii aleg sa se vaccineze tocmai pentru a nu se simti ingraditi. Turista: ”In ziua de azi nu poti face aproape nimic fara vaccin. Altfel nu ma vaccinam”. Egiptul, Kenya și Maldive, printre destinațiile care accepta turiști cu testul PCR Roxana Ilinca,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta susține ca a vazut oameni tineri care fac forme foarte grave și mor pentru ca sunt nevaccinați."Am vazut oameni in forme grave cerand cu disperare sa fie vaccinați ca sa fie salvați, dar nu se mai putea. Sunt prea multe cazuri din acestea cu care ne confruntam zilnic, de disperari mult prea tardive,…

- Ce salarii primesc romanii in strainatate. Tot mai mulți romani decid sa plece in țari precum Italia, Spania sau Marea Britanie, in cautarea unui trai decent pentru ei și familiile lor. Ce salarii primesc romanii in strainatate Numarul romanilor care au plecat la munca in strainatate a crescut dupa…

- MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 Romanii vor putea intra in Marea Britanie din 1 octombrie doar cu pașaport, dupa…

- Marea Britanie schimba condițiile de calatorie pentru cetațenii din Uniunea Europeana.Astfel, de la 1 octombrie 2021, cetațenii din țarile UE care NU dețin statutul de rezident (settled sau presettled status) nu vor mai putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie in Regatul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi lista statele cu risc epidemiologic. Statele vecine Bulgaria și Serbia intra in zona galbena, iar romanii care se intorc in țara din aceste state, daca nu sunt vaccinați, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru a evita carantina. Noua…

- Romanii nevaccinati prefera sa infunde puscaria decat sa stea in carantina. Aceasta este concluzia la care au ajuns autoritatile de frontiera care zilnic se confrunta cu romani care nu vor sa stea in izolare si, desi se intorc din tari aflate in scenariul rosu, prefera sa prezinte la vama documente…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta din România a adoptat, joi, Hotarârea nr. 52 privind actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, în zona rosie fiind introduse Grecia, Irlanda, Monaco, iar în zona galbena Franta, Belgia, Israel, Statele…

- Autoritatile pregatesc restrictii pentru romanii nevaccinati Ministrul Sanatatii a anunțat seara ca noi restrictii ar putea fi impuse in urmatoarea perioada in Romania, in conditiile cresterii numarului de infectari cu COVID-19. Ioana Mihaila da asigurari ca noile masuri care se vor impune, nu ii vor…