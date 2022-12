Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti, precum si ofiterii Serviciului Roman de Informatii, intervin la Ambasada Ucrainei din Bucuresti, dupa ce diplomatii ucraineni ar fi primit, prin posta, doua plicuri suspecte, la fel ca cel care a explodat in Spania. Citește și: Șoferul unei ambulanțe, injunghiat in casa unui…

- Doua excavatoare pe senile, o statie fixa de sortare si o autobasculanta, in valoare totala de 417.350 de lei, dar si 3.500 de metri cubi de agregate minerale, in valoare de 122.500 de lei, au fost indisponibilizate de politisti in urma a 6 perchezitii domiciliare efectuate joi in comuna Fundeni – satul…

- Comunitatea ”De la Sat” s-a auzit in matinalul Radio Romania Iași. Ionuț Teoderașcu coordonator delasat.ro , editorul rubricilor Satul in obiectiv și La masa. Ionuț Teoderașcu, unul dintre povestitorii #delasat, la microfonul Radio Iasi. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/10/Suhan-BD-25-oct.mp3…

- Un clujean a blocat cu mașina un șofer rupt de beat, care conducea haotic pe strazile din Cluj-Napoca, punand in pericol siguranța pietonilor și a celorlalți conducatori. Avea o alcoolemie imensa!

- Este foarte probabil ca trupele rusesti sa incerce sa isi consolideze pozitiile de-a lungul unei noi prime linii a frontului, la vest de satul Milove din regiunea ucraineana sudica Herson, a comunicat Ministerul britanic al Apararii, joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a obținut in instanța de judecata condamnarea la 6 ani inchisoare a unui barbat din Calarași cu varsta de 42 de ani. Anterior, acesta a mai fost condamnat pentru infracțiuni similare – atat in 2017, cat și in 2020. Totuși,…

- Electrica are astazi programate lucrari pe linie de medie tensiune in satul Mașca din comuna Iara. Sistarea de curent va sura 7 ore. Sistarea de curent este programata astazi intre orele 9-16 in satul Mașca pe strada Principala. „Informatii actualizate despre intreruperile planificate in alimentarea…

- O epidemie de holera care a facut 29 de morți in Siria reprezinta un pericol pe toate liniile de front ale razboiului care dureaza de 11 ani in aceasta țara, starnind temeri in taberele aglomerate pentru refugiații care nu au apa curenta sau sisteme de ca