- Multi primari din judetul Brasov nu au capacitatea de a atrage fonduri europene si unele administratii locale brasovene sunt "abuzive" a declarat, miercuri, deputatul Tudor Benga (foto), candidatul USR PLUS la presedintia Consiliului Judetean Brasov, informeaza Agerpres."Am circulat zi de…

- Curtea de Jusțieție a Uniunii Europene a facut lumina intr-un dosar care s-a deschis intr-o cauza dintre Primaria orșului Paris și doi proprietari de apartamente care inchiriau aceste imobile utilizand platforma de inchiriere a locuințelor in scop turistic, de pe un site-ul, Airbnb. Mai mult, decizia…

- „Economia Romaniei și cea globala trec in aceste zile prin cele mai grele incercari. Instituțiile publice, dar și mai mult mediul privat, sunt greu puse la incercare. Ne aflam intr-un moment in care, nu doar pentru Romania, ci și pentru intreaga Europa, se pune problema unei priviri profunde și de ansamblu…

- In cadrul unei cine a celor 27 de liceri UE, presedintele francez Emmanuel Macron si-a iesit din fire si a denuntat reaua vointa a ”frugalilor” - Olanda, Austria, Suedia si Danemarca - carora li s-a alaturat Finlanda. El i-a atacat pe premierul olandez Mark Rutte si pe cancelarul austriac Sebastian…

- La o saptamana de cand Spania a ieșit din starea de urgența, evoluția epidemiei de coronavirus a cunoscut o panta ușor ascendenta. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3 decese și 84 de noi infectari cu coronavirus. In total, sunt 28 de focare active.