- Doua femei sunt acuzate ca au furat bani de la scolile pe care le administrau. Acestea si-ar fi insusit peste 650.000 de euro de la mai multe unitati de invatamant din Dambovita, scrie Agerpres. Cele doua administratoare sunt cercetate pentru delapidare in cadrul unui dosar penal. „Din cercetarile efectuate…

- Un roman in varsta de 30 de ani a primit 35.000 de euro daune și despagubiri de la poliția din Amsterdam dupa ce a fost ranit in timpul arestarii sale, in august 2020.Tanarul a fost rugat sa „iasa cu bicicleta din pasajul unei stații”, din Amsterdam, in data de 14 august 2020, a anunțat marți,…

- Portarul Argentinei, Emiliano Martinez, a vandut la licitatie manusile din finala Cupei Mondiale, unde argentinienii s-au impus in fata Frantei.Manusile, cu autograful lui Martinez, au fost vandute cu 42.000 de euro, iar aceasta suma va fi donata sectiei de oncologie pediatrica a unui spital…

- Miercuri dedimineața, 22 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, opt dintre acestea fiind in județul Dambovița și…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, 9 perchezitii in judetele Dambovita si Arges, la persoane suspectate ca au solicitat pe nedrept ajutoare, sustinand ca activitatea le-a fost afectata de pandemia de coronavirus. 85 de persoane sunt cautate pentru a fi audiate. ”In aceasta dimineata, 22 februarie,…