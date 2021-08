Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii italieni au salvat un caine de sub daramaturile unei cladiri din orasul italian Torino, la 30 de ore dupa ce aceasta s-a prabusit in urma unei explozii in urma careia cel putin o persoana si-a pierdut viata, au anuntat miercuri pompierii, citati de agentia DPA. Pompierii au difuzat…

- O romanca, care se dadea drept reprezentanta unui om de afaceri italian, a cerut 200.000 de euro pentru a acționa ca intermediar in vederea achiziționarii unui imobil scos la vanzare in Budapesta, folosind numere de telefon englezești și italiene.

- Doi indivizi au spart vineri un magazin de bijuterii din Arondismentul IV din Paris si au reusit sa se faca nevazuti cu bijuterii în valoare de 400.000 de euro, scrie AFP. Aceasta noua spargere are loc la trei zile de la jaful de la magazinul de bijuterii Chaumet, în apropiere de Champs…

- Conationalii ne fac din nou „mandri” de originile noastre, peste hotare. De data asta, o femeie de 60 de ani a reusit jaful secolului la Londra, o dauna de 5 milioane de euro, in urma unui plan demn de filmele cu gangsteri. Romanca a furat diamante in valoare de 4,2 milioane de lire sterline, adica…

- Lulu Lakatos, o romanca 60 de ani stabilita de mulți ani in Londra, a furat bijuteriile, dupa ce s-a dat drept evaluator de diamante și a fost angajata la un magazin de specialitate. In acest fel, ea a inlocuit mai multe nestemate cu pietricele fara valoare.In fața instanței, femeia a recunoscut totul.…

- O romanca de 60 de ani a furat diamante in valoare de aproape 5 milioane de euro dintr-un magazin de bijuterii de lux din Londra, dandu-se drept expert in pietre prețioase și schimbandu-le cu pietricele de gradina, intr-un jaf extrem de sofisticat.

- Elena Gabriela Ruse (198 WTA) s-a calificat în optimile turneului ”WTA 250” de la Hamburg dupa ce a învins-o pe Jil Teichmann (55 WTA), a șasea favorita a competiției. Ruse (23 ani), venita din calificari, a obtinut victoria dupa doua ore si 13 minute, scor 7-5, 7-6 (1),…