Stiri pe aceeasi tema

- Paginile a trei banci cunoscute au fost clonate de mai mulți moldoveni.Cei trei barbați au intrat in atenția polițiștilor, dupa ce au creat pagini de internet similare cu cele ale bancilor BCR, Raiffeisen și Libra. Dupa ce le-au creat, aceștia le-au promovat intensiv pentru a obține datele de contact…

- Poliția Capitalei a transmis, luni, ca trei barbati au fost retinuti fiind acuzati ca, din octombrie 2022 si pana in prezent, ar fi creat pagini de internet similare cu cele ale unor institutii bancare, inducand in eroare clienti ai acestora. In urma verificarilor aceștia ar fi furat suma de 600.000…

- ”La data de 12 martie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale au pus in aplicare trei mandate de aducere, in județul Botoșani, emise pe numele a trei persoane, fața de care sunt efecuate cercetari privind savarșirea infracțiunilor de…

- La data de 16 februarie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Secția 13 au reținut doua persoane, o femeie de 27 de ani și un barbat de 36 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de inșelaciune, furt, efectuarea de operațiuni…

- Politistii valceni au inceput, marți, 23 de perchezitii in Valcea și in Capitala, intr-un dosar in care administratorul unui hotel este suspectat ca a decontat masa și cazare unor cetațeni ucraineni, declarand un numar mai mare de persoane decat cel real, scrie Agerpres.Au fost facute 22 de percheziții…