Cum au reacționat organizatorii Wimbledon, după ce ATP și WTA au decis să nu acorde puncte la turneul londonez Organizatorii turneului de la Wimbledon au calificat, vineri, drept „disproportionata” decizia luata de ATP si WTA de a nu acorda puncte pentru clasamentul mondial in cazul mentinerii excluderii jucatorilor rusi si belarusi. Turneul de la Londra, care a anuntat pe 20 aprilie ca rusii si belarusii nu vor avea voie sa participe anul acesta la eveniment din cauza invaziei […] The post Cum au reacționat organizatorii Wimbledon, dupa ce ATP și WTA au decis sa nu acorde puncte la turneul londonez appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

