Cum au petrecut vedetele de Craciun Cum au petrecut vedetele de Craciun Vedetele din Romania au petrecut Craciunul, in marea majoritate, alaturi de familie si de cei dragi. Iata ce fotografii au postat pe paginile lor de socializare si ce mesaje le-au transmis fanilor lor. Vezi aceasta postare pe Instagram Craciun Fericit! Va multumim pentru un an in care ati fost alaturi de noi! Cu multa dragoste si recunostinta, Ade, Zeny, Nobby, Virgil si echipa @byeda.ro & @eda.watches O postare distribuita de A D E L I N A E •D •A (@adelina.pestritu) pe Dec 25, 2019 la 5:00 PST Vezi aceasta postare pe Instagram De Craciun, va urez sa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Actorul Leonardo DiCaprio a distribuit, pe contul sau de Instagram, o postare a Greenpeace despre Marsul Padurilor din Romania.

