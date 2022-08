Stiri pe aceeasi tema

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, anunta marti data oficiala de lansare a celei de-a treia editii a programului Start-Up Nation Romania. Programul Start-Up Nation Romania este una dintre cele mai asteptate masuri gestionate de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) anunța ca termenul de semnare si transmitere a contractelor pentru programul IMM AGRI-FOOD, granturi pentru capital de lucru, este 27 iunie. „Reamintim aplicantilor notificati, in limita bugetului alocat masurii, ca termenul de semnare si transmitere…

- Numiri importante facute de premierul Nicolae Ciuca in ultimele zile la mai multe ministere. La Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a fost numita in funcția de secretar de stat Tudorita Lungu, fost deputat liberal și fost subprefect al județului Bacau. De fapt, aceasta este numita pentru a doua…

- Aplicantii masurii IMM Agri-Food – „Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar”, care au fost declarati neeligibili in urma pre-evaluarii automate, realizate de sistemul IMM Recover, vor primi, incepand de miercuri, notificari de respingere, pe platforma granturi.imm.gov.ro,…

- Guvernul a aprobat miercuri un memorandum privind incadrarea a patru scheme de ajutor de minimis in politicile economico-bugetare si financiare ale statului. Este vorba despre patru programe care totalizeaza bugete de 777 milioane de lei: * Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici…