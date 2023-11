Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii din Qatar au reușit sa ajunga la un acord cu Egipt, Hamas și Israel pentru realizarea de evacuari limitate din Gaza, susține o sursa din zona, citata de Reuters.Qatar a mediat un acord intre Egipt, Israel și Hamas, in coordonare cu SUA, pentru a permite evacuarile. Sunt vizați…

- Guvernul israelian a aprobat reglementari care ii vor permite sa inchida temporar canalele de știri straine in timpul starilor de urgența, cum ar fi razboiul actual cu grupul terorist Hamas din Gaza, in cazul in care considera ca televiziunea dauneaza securitații naționale.Ministrul Comunicațiilor,…

- Guvernul israelian pregateste un pachet de ajutor economic pentru cei afectati de atacurile militantilor Hamas, ajutor ce va fi „mai mare si mai amplu" decat cel din timpul pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Unul dintre principalii lideri politici ai Hamas, organizație terorista care a atacat Israelul, a vorbit, intr-un interviu pentru The New Yorker, despre strategia gruparii. Și s-a contrazis singur. Acesta a sugerat și ca acest razboi este o lecție pentru viitoarele generații de israelieni. „Vor ști…

- Ministrul diplomatiei publice din Israel, Galit Distel Atbaryan, membra Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, a anuntat joi seara ca demisioneaza din functie, deplangand faptul ca ministerul sau, deseori ironizat, a fost deposedat in timpul razboiului din Gaza de putinele puteri pe care le-a…

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…