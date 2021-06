Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Arges si Sibiu au recuperat, in noaptea de joi spre vineri, patru turisti cehi aflati intr-o zona abrupta din Masivul Fagaras, unul dintre ei fiind ranit la picior. "Victima de 29 ani a alunecat pe o portiune de zapada si s-a taiat la gamba intr-o piatra. E in stare stabila, a primit…

- Salvamontistii din Arges si Sibiu au recuperat, in noaptea de joi spre vineri, patru turisti cehi aflati intr-o zona abrupta din Masivul Fagaras, unul dintre ei fiind ranit la picior. "Victima de 29 ani a alunecat pe o portiune de zapada si s-a taiat la gamba intr-o piatra. E in stare stabila, a…

- Salvamontistii din Arges si Sibiu au intervenit, joi seara, pentru salvarea a trei cetateni cehi din Muntii Fagaras. Una dintre victime este ranita la picior și a fost coborata in siguranța de catre salvatori. Salvamontiștii au fost sesizați prin apel la 112, joi seara, ca patru cetațeni cehi au ramas…

- Salvamontistii din Arges si Sibiu intervin, joi seara, pentru recuperarea a trei turisti cehi aflati intr-o zona abrupta din Masivul Fagaras, unul dintre ei fiind ranit la picior. "Actiune in derulare, dupa un apel la 112 referitor la trei cetateni cehi sub Trei Pasi de Moarte, pe versantul nordic,…

- Trei cetațeni cehi, dintre care unul cu un traumatism la picior, sunt cautați, joi seara, de salvamontiștii din Argeș, ajutați de colegii lor din Sibiu. „Acțiune in derulare, apel 112 referitor la trei cetateni cehi rataciți sub Trei Pași de Moarte, pe versantul nordic, unul dintre ei avand…

- La sfarșitul lunii mai, pe serpentinele de sub Balea Lac, stratul de zapada depaseste 6 metri. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov acționeaza cu toate utilajele pe care le au la dispoziție pentru degajarea zapezii. Chiar și așa, ar putea fi nevoie de saptamani pana cand drumul…

- Doar cateva zile ne mai despart de inceputul verii, lar in Muntii Fagaras, mai sus de Balea Lac, unde zapada este peste un metru, iarna n-are de gand sa se dea dusa. Salvamontistii avertizeaza ca riscul declansarii unor avalanse nu trebuie ignorat.

- Stratul de zapada masoara 137 de centimetri, luni, in sectorul Balea Lac- Cota 2000 Transfagarașan, iar temperaturile inca sunt sub limita inghețului, in timpul nopții. Salvamontiștii din Argeș...