Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord in ceea ce privește extinderea energiei regenerabile in acest deceniu, dupa ce Franța a obținut asigurari ca energia nucleara va avea un rol mai important in tranzitia energetica si astfel a renuntat la opozitia sa de ultim moment, scrie Bloomberg.…

- In precedentul an, Curtea de Conturi Europeana (CCE) prin cei cca. 1000 angajati ai sai, a abordat importante teme vizand gestiunea financiara a Uniunii Europene. Rolul acestea, in esenta, este de a se asigura ca UE respecta o contabilitate riguroasa, aplica adecvat normele financiare si utilizeaza…

- Conform scrisorii, interzicerea importurilor adoptata in 2 mai nu se aplica bunurilor importate conform contractelor finalizate inainte de acea data, ceea ce creeaza riscul ca acele contracte care sunt nedatate sa fie autorizate de autoritatile vamale, scrie agenția poloneza, citata de Agerpres.Ca rezultat,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat vineri ca reduce la jumatate, respectiv la o jumatate de milion de euro pe zi, amenda aplicata Poloniei in urma disputei acesteia cu Bruxellesul asupra reformelor judiciare. Curtea estimeaza ca guvernul de la Varsovia a implementat „in mare masura”…

- omisia Europeana a decis, miercuri, sa trimita un aviz motivat Romaniei pentru nerespectarea normelor UE privind principiile si cerintele generale ale legislatiei alimentare, privind igiena produselor alimentare, a normelor specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si a procedurii…

- Un lobbyist belgian a depus o plangere impotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un caz care ar putea duce la ridicarea imunitații acesteia și la verificarea de catre un judecator a SMS-urilor schimbate cu directorul Pfizer, Albert Bourla, a informat Euractiv, site de știri…

- Ministrul muncii, Marius Budai a declarat, luni, la Antena 3 , ca exista pericolul ca majorarile de pensii sa fie blocate in anii urmatori, din cauza plafonarii de 9,4% din PIB pentru pensii in Planul National de Redresare si Rezilienta. „Am studiat toate legislațiile din toate statele membre și toate…