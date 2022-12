Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite și indragite artiste de muzica populara din Romania. De-a lungul anilor, interpreta a caștigat, datorita muncii depuse, dar și talentului cu care a fost inzestrata, aprecierea a sute de mii de persoane care, mai ales in zile de sarbatoare, ii fredoneaza…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca in cei 32 de ani care au trecut de la Revolutie s-ar fi putut face mai mult pentru capitalul autohton. „Suntem la 32 de ani de la Revolutie. Suntem una dintre tarile, 50 de ani de comunism, care ne-am aruncat cu capul inainte si…

- Bobby Paunescu a vorbit, duminica seara, despre importanța evenimentelor ce se vor desfașura in București, saptamana aceasta. Ministeriala NATO este in opinia lui Paunescu un moment de renaștere pentru Romania. „Principalii actori din țarile NATO vor fi prezenți la București. Bucureștiul a devenit o…

- „Daca e sa fim cinstiti cu adevarat, in cei 30 de ani de la Revolutie, din pacate autoritatile, prin ministerul de resort, nu si-au indeplinit inca, din pacate, menirea de a ajunge sa poata promova, la modul unitar, destinatia turistica Romania. E si motivul pentru care, in ultimele 11 luni, am lucrat…

- Reținerea pentru 30 de zile a prof. univ. dr. Marinica Gașpar, șeful secție chirurgie cardiovasculara de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara a generat in țara și strainatate un val fara precedent de uimire, furie, revolta și indignare. Colegi, prieteni, oameni simpli, medici renumiți, pensionari…

- Cursul de la facultatea de Agronomie, pe care l-a luat de la profesorul sau și s-a semnat el, nu este singura opera scrisa de Sorin Cimpeanu. Toate versurile melodiilor lui Albano și Romina Power au fost scrise de Sorin Cimpeanu intr-o singura noapte, cand a aflat din intamplare ca știe limba italiana. …

- Robert Ionescu este acuzat ca a filmat o femeie din Dubai in ipostaze indecente, pe care mai apoi a șantajat-o. Victima ar fi alertat autoritațile. Informatia a fost facuta publica de Madalin Feraru, un alt personaj conteroversat de pe TikTok.Robert Ionescu, zis și „Ingerașul”, este printre cei mai…

- Robert Ionescu este acuzat ca a filmat o femeie din Dubai in ipostaze indecente, pe care mai apoi a șantajat-o. Victima ar fi alertat autoritațile. Informatia a fost facuta publica de Madalin Feraru, un alt personaj conteroversat de pe TikTok.Robert Ionescu, zis și „Ingerașul”, este printre cei mai…