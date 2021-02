Stiri pe aceeasi tema

- Scrioare catre Moș Craciun: Modele cu cele mai frumoase și amuzante texte • Exemple de scrisori care ne pot ajuta sa compunem un text pentru Moș! Sarbatorile de Craciun se apropie iar odata cu ele sosește și Moș Craciun, așteptat de copii tot anul. In scrisorile pentru Moșul, cei mici... Articolul Scrisori…

- CFR SA informeaza ca, din cauza unor probleme tehnice neprevazute, se inregistreaza mici intarzieri in circulația trenurilor pe ruta ruta directa Gara de Nord - Aeroport. Dat fiind faptul ca este prima sec

- Spre deosebire de ceilalți monoliți care au aparut in ultima vreme in mai multe locuri de pe glob, monolitul care a aparut acum in Columbia este auriu și este considerat a fi cel care i-ar putea activa și pe cei din Insula Wight, California, Pennsylvania, New Mexico, Joshua Tree, Romania și Olanda.…

- Petre Roman a mai bifat inca o reușita! Nu, nu ne referim la cariera lui obișnuita, ci la apariția sa in videoclipul frumoasei lui soții Silvia Chifiriuc. Imaginile au fost prezentate in premiera la „Antena Stars”. Iata cum suna piesa celebrei cantarețe!

- S-a implinit aproape o luna de cand fostul Print Nicolae si sotia lui au devenit parinti. La inceput de noiembrie, tanarul in varsta de 35 de ani a anuntat printr-o postare pe Facebook ca a devenit tata de fetita.

- AS Roma a invins-o pe CFR Cluj in Gruia, scor 2-0. Mario Camora și Alex Chipciu au oferit declarații la finalul partidei. Ce șanse de calificare mai are CFR Cluj? GSP are calculele! Citește AICI cronica partidei CFR Cluj - AS Roma 0-2 „In prima repriza Roma a avut mai multa posesie, dar ocazii nu. Cea…

- Liquid a ajuns la 4 infrangeri consecutive in Epic League. Legile lui Murphy se aplica perfect celor de la Liquid, care, dupa ESL Germany One, par sa fi pierdut orice urma de inspirație și in Epic League s-au prabușit total. Dupa eșecurile cu Natus Vincere, Just Error, Vikin.gg, a venit randul și celor…

- In unltimele ore au aparut mai multe aplicatii care genereaza declaratii pe propria raspundere insa nerecunoscute de fortele de munca. Declaratia poate fi tipizata sau redactata de mana cu respectarea tuturor campurilor obligatorii din declaratia tip numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei…