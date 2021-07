Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani, din Voinesti, este cercetat de Politie pentru conducere sub influenta alcoolului si pentru distrugere. Adolescentul, care abia isi luase permisul, a facut drifturi pe Aleea Manastirii si apoi a fugit de politistii chemati de localnici la fata locului.

- Ministrul Justiției Stelian Ion a declarat marti ca va propune interzicerea achiziționarii cartelelor Prapay altfel decat cu buletinul. Ministrul a facut aceasta declarație in contextul crimei de la Arad, pe care a numit-o “o fapta extrem de grava”. A adus in discuție și tragedia de la Caracal cand…

- VIDEO| Poiana cu Narcise de la Negrileasa, „invadata” de arbori defrișați. Cetațean: „Un depozit intreg de lemne, in locurile in care apareau narcisele” Cantitați insemnate de material lemnos au fost descoperite de catre un cetațean, tocmai la Poiana cu Narcise din Negrileasa, unde lemnul taiat a fost…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, miercuri, modificari in programul etapei a noua a play-off-ului si play-out-ului Ligii I, potrivit news.ro. Programul este urmatorul: Marti, 18 mai 2021 Ora 20.30 FC Botosani - CFR 1907 ClujMiercuri, 19 mai 2021Citește…

- Sarbatoarea Narciselor a purtat ghinion comerciantilor de jucarii si a celor cu tiribombe si masinute. Un numar de 11 agenti economici din Gorj, Caracal, Corabia, Cluj Napoca si Ploiesti au fost sanctionati de catre Comisariatul Judetean pentru...

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, merge joi la DNA pentru a da declarații cu privire la o plangere penala depusa in 2019 in care acuza ilegalitați cu privire la PUZ Sector 3: „Erau zeci de hectare de teren carora, nelegal, li se schimba destinația din spațiu verde in spațiu construibil”.…