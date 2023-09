Una dintre cele mai solide relații diplomatice ale Ucrainei in timpul razboiului, cea cu Polonia, s-a deteriorat brusc și rasunator in mai puțin de doua luni, pe fondul crizei cerealelor de la Kiev și al campaniei electorale cruciale de la Varșovia. In fapt, nucleul dur al declarațiilor belicoase a explodat in mai puțin de o […] Articolul Cum au ajuns polonezii de la ”frații ucrainenilor” la ”sprijinitorii indirecți” ai Rusiei/ Poate cea mai solida relație a Kievului, deteriorata in mai puțin de doua luni – TIMELINE apare prima data in .