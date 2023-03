Noua barbați și o femeie, toți traficanți și consumatori de droguri, au ajuns acuzați de tradare prin transmitere de secrete. Cei zece ”tradatori” de țara au ajuns in aceasta situație cel mai probabil dintr-o eroare, in realitate ei fiind trimiși in judecata pentru talharie calificata, furt și lipsire de libertate in mod ilegal. La ora actuala, in Romania, nu exista niciun dosar in care vreun inculpat sa fie judecat pentru tradare prin transmitere de secrete. Potrivit Codului Penal, aceasta infracțiune se refera la ”Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor…