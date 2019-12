Odinoara alimente rare, curmalele sunt acum un element fundamental al alimentației „sanatoase”. Dar ceva care are 80% zahar poate fi cu adevarat bun pentru noi? Nu cu mult timp in urma, curmalele erau considerate fructe exotice rareori vazute pe mesele europenilor. In gospodariile din Orientul Mijlociu, curmalele sunt mereu prezente, aranjate pe platouri și gata... Read More Post-ul Cum au ajuns curmalele de la fructe rare la statutul de alimente super sanatoase apare prima data in TaBu .