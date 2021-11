Cum ascundem firele albe de păr. Sfaturi de la profesioniști Unele femei iși accepta varsta si parul incarunțit, dar, cele mai multe, apeleaza la tot felul de trucuri pentru a-și ascunde firele albe. Experții ne invața cum sa acoperim firele incarunțite fara prea mari batai de cap. Folosește o vopsea permanenta Pigmenții permanenți te ajuta intotdeauna sa opții rezultatul mult dorit. In ultima perioada, au aparut foarte multe vopsele permanente de par, special create pentru acoperirea firelor albe. Astfel, vom aveaun look natural, indiferent ca vorbim de un par blond, brunet sau roșcat. Ocupa-te de zonele mai rezistente ”Parul alb nu crește uniform, motiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Szekely, consilier al ministrului Educației Sorin Cimpeanu, a afirmat marți ca susține introducerea certificatului verde pentru angajații din școli. Intrebat la Digi24 daca ar susține aceasta masura, Szekely a raspuns: „Eu, personal, da”. El a precizat ca un certificat verde care sa se refere și…

- Ar trebui sa cureți mai intai praful sau sa dai cu aspiratorul? Este o intrebare destul de interesanta, la care fiecare are propriul raspuns. Cuprins: Pericolul ascuns in praful casnic De ce este important sa ștergi praful in mod regulat? Intai dai cu aspiratorul sau ștergi praful? Sfaturi profesioniste…

- Pentru a fi in pas cu noile schimbari pe care le-a adus Facebook-ul și mediul global in ultimul an, fiecare agenție Facebook Ads a trebuit sa invețe ce tipuri de campanii merg, cum fac sa funcționeze alte tipuri de campanii, ce trebuie sa faca pentru fiecare client in parte. Intr-un cuvant: adaptare.…

- Fosta stagiara de la Casa Alba in perioada 1995 – 1996 a declarat ca rolul fostului președinte Bill Clinton, in aventura amoroasa care s-a aflat ani la rand in atenția americanilor, a fost „complet inadecvat”, relateaza CNN. „Cred ca ceea ce este cu adevarat important sa ne amintim astazi este ca nici…

- Frumusețea nu trebuie sa fie aliniata standardelor impuse in mod artifical, insa, e esențial ca aceasta sa fie in stransa legatura cu sanatatea. Tocmai de aceea, o piele frumoasa este o piele sanatoasa, ingrijita, ferita de poluare și de acțiunea nociva a radicalilor liberi și a radiațiilor solare.…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca “un personaj foarte important din Romania” s-a gandit “sa decreteze” ca el sa nu mai fie presedintele PNL. “Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa nu…

- Un fost ofițer al CIA, care a numit pandemia de COVID-19 drept „o farsa”, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și s-a luptat timp de aproape o luna cu boala in spital, informeaza The Independent . Robert David Steele, un veteran al infanteriei marine a SUA și un susținator al mișcarii…