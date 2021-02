Cum arată vila din Miami cumpărată de Serena Williams Cum arata vila din Miami cumparata de Serena Williams In Florida, la nord de Miami. Acolo se afla vila de lux pe care celebra tenismena Serena Williams și-a cumparat-o. Casa in care, de altfel, locuiește in prezent. Serena a decorat aceasta proprietate cu ajutorul surorii sale, Venus. Aceasta din urma chiar deține, in Florida, o firma de design interior. Vila din Miami cumparata de Serena Williams se afla la doar cateva minute distanța de casa in care locuiesc Venus și parinții celor doua. A fost construita in stil mediteranean și decorata dupa bunul plac al Serenei. Tenismena a optat pentru un… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

