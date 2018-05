Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Meghan Markle va purta pe deget o verigheta lucrata din aur galez primit in dar de la regina Elisabeta a II-a, in timp ce verigheta printului Harry va fi din platina, conform unui comunicat al Palatului Buckingham, transmite sambata Reuters. Foto: (c) Yui Mok / AP Ambele inele au…

- O poveste de dragoste moderna, care uneste doi tineri de pe continente diferite. In era vitezei si a internetului nu ar fi iesita din comun, daca nu ar revolutiona cutumele Casei Regale Britanice. Pentru ca unul dintre mostenitorii reginei Elisabeta a II-a, printul Harry, se casatoreste cu o tanara…

- Ceaiul servit intr-un autobuz special, in cadrul initiativei "Royal Tea Bus Tour", este insotit de dulciuri si pateuri inspirate din bucataria britanica si cea americana, relateaza online ziarul spaniol La Va...

- Mai sunt doar cateva ore pana la nunta regala, așa ca Ducii de Cambridge și viitorii miri au parasit Palatul Kensington pentru a se deplasa la Castelul Windsor, acolo unde au loc repetițiile pentru nunta regala. foto: Splash News Vazuta pentru prima data dupa nașterea prințului Louis Paparazzi i-au…

- Nunta regala dintre Meghan Markle și prințul Harry este tot mai umbrita de scandaluri. De data aceasta, sora vitrega a viitoarei mirese face acuzații grave la adresa Familiei Regale Britanice susțina/and ca nu l-a ajutat pe Thomas Markle, dupa ce a sufreot atacul de cord.

- In timp ce este aproape sigur ca Meghan Markle va primi o verigheta din partea viitorului sau sot, printul Harry, in timpul ceremoniei de casatorie mirele nu va purta, cel mai probabil, un astfel de inel, informeaza Press Association. Potrivit traditiei, verighetele regale purtate de mirese sunt confectionate…

- Ca oricare alți miri, Meghan și Harry iși doresc sa arate cat mai bine in ziua nunții lor. De aceea, viitoarea mireasa a stabilit cateva reguli foarte stricte in ceea ce privește sportul și alimentația, și-l face și pe Harry sa le urmeze! Harry a slabit cel puțin 3 kg Potrivit presei britanice, prințul…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord fascineaza mereu cu spectaculoasele si stralucitoarele nunti princiare, evenimente deopotriva istorice si mondene, care aduna capete incoronate, membri ai familiilor nobiliare europene, personalitati politice si celebritati din lumea filmului, a…