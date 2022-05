Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, formația ACS Volei Cristina Pirv Turda a pierdut la capatul unui meci foarte disputat, cu scorul de 2-3, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clienti rusi ai Netflix au dat in judecata platforma pentru 60 de milioane de ruble (733.772 de dolari sau 677.071 de euro) pentru suspendarea serviciului de streaming in tara lor, ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, scrie digi24.ro .

- Clienti rusi ai Netflix au dat in judecata platforma pentru 60 de milioane de ruble (733.772 de dolari sau 677.071 de euro) pentru suspendarea serviciului de streaming in tara lor, ca urmare a campaniei militare ruse din Ucraina.

- Unele proiecte importante legate de actorul Will Smith sunt blocate sau amenintate dupa palma violenta data umoristului Chris Rock in timpul galei premiilor Oscar, potrivit presei de la Hollywood. Ar fi cea mai recenta lovitura pentru Smith dupa altercatia de la gala celei de-a 94-a editie a Premiilor…

- Un film finantat de un serviciu de streaming ar putea castiga premiul pentru cea mai bun lungmetraj la premiile Oscar 2022, care vor fi transmise LIVE pe VOYO in 28 martie, de la ora 03.00, ora Romaniei, cu Irina-Margareta Nistor. Dupa ce "Manchester by the Sea" (Amazon Studios, 2016) a devenit primul…

- De cand filmul din 2016 al companiei Amazon Studios – „Manchester by the Sea” a devenit primul film oferit de un serviciu de streaming care a fost nominalizat la Oscarul pentru cea mai buna imagine, concurenții au cheltuit milioane de dolari facand campanie pentru un premiu care nu a fost la indemana,…

- Platformele de streaming (Netflix, Disney + sau Amazon Prime) au in plan investiții de 230 de miliarde de dolari in conținut video in 2022, pentru a beneficia de creșterile estimate pentru aceste servicii in urmatorii ani, dar și pentru a-și pastra clienții și a atrage alții noi, intr-o piața tot mai…

- Platforma de streaming Netflix a informat luni ca nu va respecta noua lege a audiovizualului din Rusia, care o obliga sa includa aproape 20 de canale publice pentru a putea opera in aceasta tara, relateaza EFE. Legislatia, a carei intrare in vigoare era prevazuta pentru 1 martie, obliga Netflix si…