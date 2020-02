Stiri pe aceeasi tema

- FCSB. Unul dintre liderii FCSB, mijlocașul Lucian Filip, a recunoscut ca roș-albaștrilor le-ar fi fost mai bine daca Dan Petrescu, antrenorul ce-a adus ultimele doua campionate la CFR Cluj, ar fi parasit Romania. Exista un motiv de bucurie: ca a plecat Emmanuel Culio! Lucian Filip, 29 de ani, este…

- Pe langaciocnirea unui pahar de șampanie, punerea unei dorințe și urarile de rigoare,mulți oameni țin cont de anumite superstiții in noaptea dintre ani pentru a lemerge bine in noul an. Nu fac excepție nici vedetele. Daca unele nu sesinchisesc de aceste convingeri, altele au grija sa aiba neaparat bani…

- Romania joaca azi de la ora 11:00 al doilea meci la Mondialul de handbal feminin din Japonia, cu Senegal. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Meciul se va disputa la Yatsushiro (Japonia).GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa…

- Internationalul spaniol Saul Niguez, a laudat prestatia nationalei tarii sale in partida castigata cu scorul de 5-0 in fata reprezentativei Romaniei, luni seara la Madrid, in preliminariile Campionatului European de fotbal editia 2020. "Prima repriza a fost splendida. Si repriza secunda…

- Spania conduce Romania, scor 4-0, la pauza meciului din preliminariile CE2020.Golurile din primele 45 de minute au fost marcate de Ruiz (8), Moreno (33), Morata (43) si Rus (45 - autogol). Partida se disputa pe arena Wanda Metropolitano din Madrid.

- Spania conduce Romania, scor 4-0, dupa ce Adrian Rus a marcat in proprie poarta minutul 45 al meciului din preliminariile CE2020.Partida se disputa pe arena Wanda Metropolitano din Madrid.

- Anamaria Prodan il sprijina pe Facebook pe selecționerul Contra. „Regele” l-a suspectat pe Cosmin inca de la inceputul mandatului ca selecția ii era influențata de impresarul-ruda. Romania a pierdut cu Suedia, scor 0-2, și a ratat calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice. „Tricolorii” pastreaza…

- Romania a pierdut vineri cu Suedia, 0-2, și nu se mai poate califica direct la EURO 2020, dar se poate califica la turneul final prin barajul Ligii Națiunilor. Meciul contra Spaniei, de luni, va conta doar pentru palmares. Spania - Romania, ultimul meci din preliminariile EURO 2020 se joaca luni, de…