- Weekendul care incepe, aduce pe langa vreme mai buna și o mulțime de manifestari organizate pe spațiul public, la care se așteapta participarea unui public numeros. Trei zile de concerte, vineri, sambata și duminica in parcarea de la Shopping City, deschiderea sezonului moto ce va avea loc sambata la…

- In perioada 9-27 aprilie 2022, in Timișoara va avea loc Targul de Paști. O ediție in liniștita, spun organizatorii, fara concerte și fara distracție pentru timișoreni. Casuțele vor fi amplasate in Piața Liberații Decorațiunile și in cateva cartiere: Freidorf (Piața Petofi Sandor), zona Traian (Biserica…

- Mai multe cartiere din oraș, dar și Piața Libertații vor fi scena ediției din acest an a Targului de Paște. Acesta iși va deschide porțile, sambata, 9 aprilie. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara organizeaza, in perioada 9-27 aprilie 2022, cea de-a XIII-a ediție a Targului de Paști. Acesta se va…

- Potrivit DRDP Timișoara, in ultima parte a lunii martie și inceputul lunii aprilie, pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud s-a lucrat la terasamente in zonele Freidorf, Giroc și Ghiroda. Pana la sarbatorile de Paște, antreprenorul planifica sa reinceapa lucrarile de așternere a primului strat…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara organizeaza, in perioada 9-27 aprilie 2022, cea de-a XIII-a ediție a Targului de Paști. Acesta se va desfașura in Piața Libertații, precum și in cateva cartiere: Freidorf (Piața Petofi Sandor), zona Traian (Biserica Millenium, Parcul Regina Maria), zona Lipovei…

- In ziua de 20 Ianuarie 1984- Moare, la varsta de 79 de ani, Johnny Weissmuller, cunoscut pentru rolurile sale din filmul Tarzan, omul junglei. S-a nascut la 2 iunie 1904, in cartierul Freidorf din Timișoara, pe atunci in Austro-Ungaria. A caștigat 5 medalii de aur la inot, la Jocurile Olimpice din…