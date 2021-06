Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel in varsta de 40 de ani și Cristi Borcea, in varsta de 51 de ani, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Aceștia au trei copii impreuna și o casnicie așa cum au visat. Zilele acestea, vedeta și soțul ei au plecat in Italia, acolo unde profita din plin de timpul petrecut…

- In timp ce majoritatea privirilor au fost indreptate spre Regina Elisabeta, așa cum era și firesc, la inmormantarea Prințului Philip, dar și spre Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, datorita popularitații ei, Camilla, soția Prințului Charles, i-a adus Prințului Philip un omagiu emoționant, care a fost…

- Emilian Imbri, fost manager al Spitalului „Victor Babes” din București, atrage atenția ca valul patrul al pandemiei de COVID-19 va lovi Romania daca oamenii nu merg sa se vaccineze. De asemenea, medicul spune ca situația actuala arata faptul ca „batalia cu virusul am pierdut-o.” Numarul persoanelor…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere in Egipt, dar chiar in ultima zi de vacanța a avut parte de o intamplare nefericita. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Oana Roman a ales ca anul acesta sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in Egipt, alaturi de fiica sa, Isabela, și de buna ei prietena, Vica…

- Cristi Borcea, tata pentru a zecea oara? La 51 de ani, Cristi Borcea este de 9 ori tatic. Omul de afaceri are trei copii cu prima sa soție, Mihaela Borcea. Este vorba despre Patrick și gemenii Melissa și Angelo. Mai are o fiica, pe Andreina Carolyne Christine, din relația cu avocata Dana Voiculescu.…

- Cristi Borcea, tata din nou! Da, ați citit bine, afaceristul, soțul Valentinei Pelinel, vrea sa fie tatic la puterea a 10-a. Mai vreau un copil. Dupa groaza traita in timp ce a fost internat cu COVID-19, controversatul afacerist avand un lung dosar de probleme de santate (cardiopatie ischemica, bypass…

- Laura Dinca (24 de ani) și Cristian Boureanu (48 de ani) formeaza un cuplu de aproape 7 ani. Recent, in mediul online, Laura a dezvaluit cand va deveni mama. Perechea s-a logodit in anul 2018 și urma sa se casatoreasca in 2019. Cu toate acestea, evenimentul a fost amanat. Laura Dinca, pregatita sa devina…